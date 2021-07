Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a de la concurrence pour cette pépite !

Publié le 22 juillet 2021 à 22h15 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM aurait coché le nom d'Adam Karabec. Un jeune joueur suivi toutefois par plusieurs clubs en Europe selon un recruteur implanté en Espagne.

Pablo Longoria n’a pas terminé ses emplettes. Malgré l’arrivée de huit recrues, le président de l’OM voudrait encore renforcer le groupe de Jorge Sampaoli en enregistrant le retour de Pol Lirola, mais aussi en mettant la main sur un joueur offensif. Depuis plusieurs mois, il est question d’un intérêt de l’OM pour Amine Adli (FC Toulouse) ou encore Thiago Almada (Velez Sarsfield). Selon Goal , Pablo Longoria aurait aussi coché le nom d’Adam Karabec, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Sparta Prague.

Karabec apprécié en Espagne et en Allemagne