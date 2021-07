Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Harry Kane !

Publié le 23 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG ciblerait Harry Kane, tout comme Manchester City. Et pour le moment, il n’y aurait toujours pas d’accord entre l’équipe entraînée par Pep Guardiola et Tottenham.

Très actif sur le marché des transferts, Leonardo a d'abord priorisé le secteur défensif. Avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi (transfert que vous a annoncé et détaillé en exclusivité le10sport.com) et Sergio Ramos, Mauricio Pochettino a des solutions en pagaille pour la saison à venir. Un peu moins pour son attaque. En cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo garderait toujours un œil attentif sur la situation de Harry Kane, en partance de Tottenham. Mais Manchester City aussi serait à fond sur le dossier.

Pas d’accord entre Manchester City et Tottenham