Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle dans le dossier Icardi !

Publié le 23 juillet 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisage de se séparer de Mauro Icardi cet été pour récupérer des liquidités, la Juventus Turin aurait finalement une autre option prioritaire pour renforcer son attaque.

Relégué au second plan ces derniers mois au PSG alors qu’il a enchainé les pépins physiques et qu’il a subi de plein fouet la montée en puissance de Moise Kean, Mauro Icardi pourrait changer d’air cet été. La direction du PSG envisagerait de se séparer du buteur argentin pour récupérer des liquidités et faire de la place dans la masse salariale. Et alors que la Juventus était annoncée sur les traces d’Icardi, ce dossier serait totalement relancé…

La Juventus envisage Gabriel Jesus avant Icardi