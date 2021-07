Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler une vente à 10M€ !

Publié le 23 juillet 2021 à 12h15 par A.D.

Alors qu'il souhaiterait s'offrir les services de Paul Pogba, Leonardo penserait à sacrifier Rafinha cet été. Pour la vente de son milieu de terrain brésilien, le directeur sportif du PSG espérerait empocher une somme proche de 10M€.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a recruté deux milieux de terrain : Danilo Pereira et Rafinha. Arrivé il y a seulement un an au PSG, l'international brésilien pourrait déjà faire ses valises. Alors qu'il voudrait s'attacher les services de Paul Pogba cet été, Leonardo serait contraint de faire le ménage dans son effectif pour se donner les moyens de ses ambitions. Ainsi, selon les dernières indiscrétions de Marca , le directeur sportif du PSG penserait à sacrifier Rafinha lors de ce mercato estival. Et pour son milieu brésilien, Leonardo aurait déjà fixé son prix.

Un transfert à 10M€ pour Rafinha ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, Leonardo aurait des exigences bien précise pour le transfert de Rafinha. A en croire le journaliste turc, le directeur sportif du PSG voudrait encaisser un chèque d'environ 10M€ cet été pour l'international brésilien. Reste à savoir si un club acceptera de débourser une telle somme pour Rafinha.