Mercato - PSG : Une piste française de Leonardo totalement relancée ?

Publié le 23 juillet 2021 à 11h15 par La rédaction

Annoncé du côté du PSG ces derniers temps, Romain Faivre pourrait quitter la Ligue 1 dès cet été et rejoindre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Cependant, Brest ne se serait pas encore mis d’accord avec le club allemand sur le prix.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Brest, Romain Faivre pourrait dès cet été quitter la Bretagne pour rejoindre la Bundesliga. En effet, comme révélé en exclusivité par le10Sport.com, le Borussia Mönchengladbach est très intéressé par le Français et devancerait le PSG et Leonardo dans le dossier. Annoncé du côté de Paris ces derniers temps, Romain Faivre pourrait privilégier un club moins prestigieux mais qui lui permettrait de plus jouer et progresser pour la suite de sa carrière. Cependant, avant de finaliser un transfert Brest et le Borussia Mönchengladbach doivent parvenir à trouver un accord, ce qui ne serait pas encore gagné.

Pas d’accord entre Brest et Mönchengladbach pour Faivre