Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Icardi, Cristiano Ronaldo... L'extraordinaire feuilleton de l’été !

Publié le 23 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

Ce mercato estival pourrait nous réserver encore d’énormes surprises, avec une énorme opération qui pourrait s’articuler autour de Mauro Icardi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé.

Avec la crise sanitaire, ils ne sont pas nombreux les clubs à pouvoir investir sur le mercato. Le Paris Saint-Germain en fait partie et a d’ailleurs déjà profité de sa puissance pour réaliser un recrutement stellaire. Quatre joueurs ont débarqué au PSG... et pas des moindres ! Leonardo a réussi à boucler les arrivées de Gianluigi Donnarumma, de Sergio Ramos et de Georginio Wijnaldum, tous en fin de contrat. Parallèlement, il a profité des besoins de vendre de l’Inter pour offrir près de 70M€ pour Achraf Hakimi, dont nous avion révélé le transfert en exclusivité sur le10sport.com. Mais ce n’est pas fini ! Au Paris Saint-Germain on semble en effet prêts à frapper un nouveau gros coup d’ici la fin du mercato estival, avec les propriétaires qataris qui souhaitent marquer les esprits à un an et demi de la Coupe du monde 2022.

Cristiano Ronaldo attend le PSG...

Ce gros coup pourrait avoir le visage de Cristiano Ronaldo. A un an et demi de la fin de son contrat, la star portugaise souhaiterait quitter la Juventus et n’aurait d’yeux que pour le Paris Saint-Germain. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le club de la capitale est le seul à pouvoir lui assurer un avenir stable, tant sur le plan sportif que financier. Ainsi, Cristiano Ronaldo ferait toujours patienter la Juventus, espérant recevoir un signal fort de la part du PSG et des propriétaires qataris, qui rêvent depuis toujours de le recruter.

...qui pense à un échange avec Mauro Icardi

La Juventus ne laissera logiquement pas partir Cristiano Ronaldo gratuitement, même si du côté de Turin on ne devrait pas s’opposer à la décision du joueur quelle qu’elle soit. Un transfert sec semble peu probable et Il Corriere dello Sport annonce que la seule solution pourrait venir d’un échange avec Mauro Icardi. Ce dernier est une cible de très longue date de la Juventus et plairait énormément à Massimiliano Allegri. Par le passé déjà les Bianconeri ont essayé de le recruter et désormais une autre chance se présente.

Mbappé est prêt à quitter le PSG dès cet été !