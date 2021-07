Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo attend un signe du Qatar !

Publié le 23 juillet 2021 à 17h15 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo aimerait vraisemblablement poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

C’est ce que l’on pourrait appeler des problèmes de riches. Alors que Kylian Mbappé semble plus proche que jamais d’un possible départ, le Paris Saint-Germain aurait déjà son remplaçant sous le coude. Et quel remplaçant, puisqu’il s’agirait tout simplement de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or et star mondiale du football avec Lionel Messi. La Gazzetta dello Sport a en effet assuré que le PSG serait prêt à offrir au Portugais un salaire net de 31M€ par an, soit ce qu’il gagne actuellement à la Juventus. A Paris, Cristiano Ronaldo espère pouvoir remporter une sixième Ligue des Champions et pourquoi pas un sixième Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo fait patienter la Juventus