Mercato - OM : Longoria a bouclé une nouvelle opération !

Publié le 23 juillet 2021 à 16h45 par D.M.

Agé de 20 ans, Nassim Ahmed devrait rejoindre Sète sous la forme d'un prêt. En National, le milieu de terrain retrouvera un autre joueur marseillais, Alexandre Phliponeau.

Pablo Longoria se démène depuis le début du mercato estival. Le président a enregistré l’arrivée de huit recrues et serait sur le point d’enregistrer le retour de Pol Lirola. Le club marseillais s’est aussi séparé de nombreux joueurs à l’instar de Kevin Strootman, de Lucas Perrin et d’Alexandre Phliponeau, prêtés. Et en toute discrétion, Pablo Longoria aurait bouclé une nouvelle opération ces derniers jours.

Nassim Ahmed prêté à Sète