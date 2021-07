Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann va devoir prendre une décision cruciale pour son avenir !

Publié le 23 juillet 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Afin d'acter la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone aimerait se séparer d'Antoine Griezmann. l'international français figurerait dans le viseur d l'Atlético, de la Juventus, mais aussi de clubs anglais.

Le mercato estival n’est pas de tout repos pour les dirigeants du FC Barcelone. En grande difficulté financière et dans l’obligation d’alléger sa masse salariale pour prolonger le contrat de Lionel Messi, le club catalan doit se séparer de nombreux joueurs. « Nous devons suivre les règles, mais nous avons la confiance, soit en réduisant la masse salariale, soit par une formule acceptable pour LaLiga. C'est un problème qui existe, mais nous sommes convaincus que nous allons le résoudre » a confié Joan Laporta ce jeudi. Recruté contre un chèque de 120M€ en 2019, Antoine Griezmann est l’un des joueurs poussés vers la sortie. L’international français garde une belle côte sur le marché et figure dans les petits papiers des plus grandes équipes européennes.

L'Atlético, la priorité de Griezmann

Ces derniers jours, un retour à l’Atlético a été évoqué. Selon la presse espagnole, les deux clubs auraient discuté d’un échange avec Saul Niguez, mais l’opération s‘annonce complexe en raison notamment des exigences du Français. Néanmoins, comme l’indique Mundo Deportivo ce vendredi, l’Atlético demeure une piste crédible. En effet, l’international français, qui a porté le maillot madrilène entre 2014 et 2019, ne verrait pas d’un mauvais œil un retour chez les Colchoneros, mais comme indiqué par Mateu Alemany, le FC Barcelone ne s’attend pas à recevoir d’offres importantes pour Griezmann lors de ce mercato estival. « Le marché bouge, mais il y a peu de choses. Nous apprécions Antoine, c'est un joueur de haut niveau, mais étant donné la situation, il sera difficile de recevoir une offre intéressante » a admis le directeur général du club catalan lors de la présentation à la presse de Memphis Depay. Diego Simeone espère, en tout cas, un nouvel attaquant cet été. « On parle avec le club, il y a des positions à améliorer dans l'équipe, nous avons besoin d'un attaquant. Un autre joueur viendra si ce n'est pas Griezmann. Le club prendra la meilleure décision financière » a confié l’entraîneur argentin. Mais si la porte Atlético venait à se fermer définitivement, d’autres pourraient s’ouvrir pour Antoine Griezmann, âgé de 30 ans.

La Juve, la Premier League et le PSG comme autres options