Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour Karim Benzema !

Publié le 23 juillet 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Auteur d'une saison 2020-2021 époustouflante, Karim Benzema devrait être récompensé par le Real Madrid dans un avenir proche. En effet, l'international français serait sur le point de prolonger d'une saison son contrat avec le club merengue, soit jusqu'au 30 juin 2023.

Lors de l'exercice 2020-2021, Karim Benzema a réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière. Abandonné par Cristiano Ronaldo à l'été 2018, le buteur français se retrouve bien seul avant-postes au Real Madrid. Et l'arrivée d'Eden Hazard n'a rien changé, puisque l'international belge, qui n'est pas épargné par les pépins physiques, est méconnaissable depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2019. Seul au monde dans l'attaque de Zinedine Zidane, Karim Benzema a pourtant fait très bonne impression la saison dernière. A tel point que Didier Deschamps a décidé de le rappeler en Bleu pour disputer le Championnat d'Europe des Nations cet été, cinq ans après sa dernière sélection. Et malgré l'élimination précoce de l'équipe de France en huitièmes de finale face à la Suisse, Karim Benzema est loin d'avoir démérité pour son retour sous le maillot tricolore.

Karim Benzema aurait accepté de rempiler avec le Real Madrid

Pour toutes ces raisons, le Real Madrid n'aurait pas du tout l'intention de se séparer de Karim Benzema de si tôt. Alors que le buteur français sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Florentino Pérez aurait l'intention de le récompenser de ses efforts et de faire le nécessaire pour le prolonger d'une saison. Et à en croire les dernières indiscrétions de Marca , Karim Benzema serait totalement ouvert à l'idée de rempiler avec le Real Madrid. D'après le média espagnol, le numéro 9 merengue aurait même déjà donné son accord pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2023. Dans cette optique, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti espérerait officialiser le renouvellement de contrat de Karim Benzema dans les prochains jours.

Une prolongation d'un an signée dans les prochains jours ?