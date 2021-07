Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va-t-il finir par prolonger avec le PSG ?

Publié le 23 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce jeudi, Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entraînement avec le PSG. L’international français prépare ainsi la saison 2021-2022 avec le club de la capitale, mais l’incertitude est toujours totale et au sujet de son avenir et d’une possible prolongation.

Depuis plusieurs mois désormais, Kylian Mbappé réfléchit quant à la suite à donner sa carrière. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français est à un moment important. En effet, en l’état actuel, le joueur de Mauricio Pochettino peut paraitre dans une position idéale pour forcer son départ, brandissant la menace d’un départ libre dans un an, afin de rejoindre le Real Madrid. Un scénario que le PSG veut à tout prix éviter. Nasser Al-Khelaïfi a déjà fait savoir que Mbappé ne partira pas cet été et au sein du club de la capitale, on fait tout pour convaincre l’ancien de l’AS Monaco de prolonger.

Le PSG met toutes les chances de son côté, mais…

Mais Kylian Mbappé souhaite-t-il prolonger avec le PSG ? Selon les derniers échos, il était expliqué que le Parisien avait annoncé à sa direction sa volonté de ne pas signer de nouveau contrat en l’état actuel. Mais au sein du club de la capitale, on se donne tous les moyens de convaincre le Français, à la recherche de garanties sportives. Ainsi, depuis le début du mercato estival, ce sont ni plus ni moins que Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma qui ont rejoint l’effectif de Mauricio Pochettino. De quoi alors faire changer d’avis Kylian Mbappé ? Cela ne semble être le cas actuellement. Mais le feuilleton s’annonce encore très long…



Alors, Mbappé va-t-il finir par prolonger avec le PSG ?