Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s’enflamme après sa prolongation !

23 juillet 2021

Ce vendredi, Mauricio Pochettino a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. L’Argentin s’est justifié sur le site officiel du PSG.

À peine quelques mois après son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino se retrouvait déjà au centre de toutes les rumeurs au début de l’été. En effet, Tottenham souhaitait récupérer son ancien entraîneur après le départ de José Mourinho en cours de saison, tandis que le Real Madrid s’intéressait à lui pour la succession de Zinedine Zidane. Finalement, l’Argentin est resté, et il compte bien s’inscrire sur la durée avec le PSG. Ce vendredi, le club de la capitale a en effet officialisé la prolongation de son tacticien jusqu’en juin 2023, pour la plus grande joie du principal intéressé.

« C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club »