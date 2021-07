Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Theo Hernandez !

Publié le 23 juillet 2021 à 18h15 par A.D.

Pour refroidir les ardeurs du PSG, le Milan AC aurait prévu de prolonger le contrat de Theo Hernandez. Alors que ce dossier ne serait pas une priorité actuellement, les Rossoneri envisageraient de rencontrer l'agent du Français prochainement.

Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Leonardo souhaiterait révolutionner le couloir gauche de la défense de Mauricio Pochettino. Pour se faire, le directeur sportif du PSG aurait décidé de se débarrasser de Mitchel Bakker, déjà parti vers le Bayer, et de Layvin Kurzawa. Et pour venir concurrencer Juan Bernat, Leonardo envisagerait de recruter Theo Hernandez, qui fait le plus grand bonheur du Milan AC. Toutefois, les Rossoneri ne seraient pas du tout disposés à laisser filer leur latéral gauche français cet été. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , Paolo Maldini aurait même l'intention de prolonger Theo Hernandez, sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, pour repousser les avances du PSG.

La prolongation de Theo Hernandez ne serait pas une priorité