Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Théo Hernandez !

Publié le 23 juillet 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG pour renforcer le poste de latéral gauche cet été, Théo Hernandez pourrait néanmoins être prolongé par le Milan AC qui craint la concurrence.

Alors que Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen et que Layvin Kurzawa semble bien parti pour quitter le PSG dans les semaines à venir, Leonardo est déjà en quête d’un nouveau profil au poste de latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat. Le nom de Théo Hernandez (22 ans) revient avec insistance depuis quelque temps, et le PSG envisagerait très sérieusement d’attirer l’ancien joueur du Real Madrid cet été. Mais Leonardo pourrait se heurter à un problème dans ce dossier…

Hernandez bientôt prolongé par Milan ?