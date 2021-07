Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale dans les tuyaux pour Harry Kane ?

Publié le 23 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il souhaite quitter Tottenham, Harry Kane serait dans le viseur du PSG. Toutefois, le buteur anglais devrait s'engager en faveur de Manchester City pour une somme proche de 187M€. Pour boucler l'opération avec les Spurs, les Citizens pourraient inclure Gabriel Jesus dans la transaction.

Privé de Ligue des Champions avec Tottenham, Harry Kane a annoncé clairement qu'il voulait changer de cap cet été pour glaner des trophées. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée d'Harry Kane à Paris en cas de départ de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir Manchester City lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier. Comme l'a indiqué The Sun ce vendredi matin, Harry Kane pourrait snober le club de la capitale pour rejoindre les Citizens . D'après le média britannique, le buteur anglais serait prêt à signer un contrat à hauteur de 467 000€ hebdomadaires - soit près de 24M€ annuels - à Manchester City, quand de son côté Daniel Levy pourrait finalement accepter un transfert de son numéro 10 pour environ 187M€. Comme l'a indiqué une source proche du dossier à The Sun , le patron de Tottenham aurait annoncé au clan Kane qu'il était finalement prêt à le céder cet été deux jours avant le mariage de Charlie Kane, le frère du joueur.

Gabriel Jesus inclus dans la transaction pour Harry Kane ?

« Harry et Charlie ont reçu l'appel à la fin de la semaine dernière. Harry était évidemment ravi car il ne voulait pas quitter les Spurs, son club d'enfance bien-aimé, en mauvais termes. Daniel Levy est un opérateur rusé et après les grosses performances et les buts d'Harry à l'Euro, sa valeur n'a jamais été aussi élevée. Depuis l'Euro, son prix a probablement gonflé d'environ 20 millions de livres. Un contrat avec Man City n'a pas encore été signé mais c'est la préférence d'Harry. C'est également la préférence des Spurs. Ils ne veulent pas le céder à une autre équipe londonienne. Les termes sont provisoirement convenues et c'est un accord incroyable. Il ne reste plus qu'à mettre les points sur les "i" et les barres sur les "t". Harry est au sommet de sa carrière et veut gagner des trophées. C'est une excellente signature pour les deux parties » , a précisé cette source.

