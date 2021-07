Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur le feuilleton Harry Kane !

Publié le 23 juillet 2021 à 10h45 par A.D.

Alors qu'il a clairement affiché son désir de quitter Manchester City, Harry Kane devrait snober le PSG et rejoindre Manchester City pour la somme folle de 187M€. Selon une source proche des Citizens, le transfert du buteur anglais serait d'ores et déjà bouclé.

Privé de Ligue des Champions avec Tottenham la saison prochaine, Harry Kane a décidé de plier bagages et de changer de club. Comme il l'a clairement fait savoir, le buteur des Spurs souhaite changer d'air pour garnir son armoire à trophées. Alors que le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine en cas de départ de Kylian Mbappé, Harry Kane devrait plutôt rejoindre Manchester City cet été. Comme l'a révélé The Sun ce vendredi matin, les Citizens devraient boucler un transfert à hauteur de 187M€ pour le buteur de Tottenham. Et à en croire une source proche du club mancunien, Daniel Levy aurait annoncé au clan Harry Kane qu'il était prêt à le laisser filer deux jours avant le mariage de Charlie Kane, le frère du joueur.

«Un contrat avec Man City n'a pas encore été signé mais...»