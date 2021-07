Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 23 juillet 2021 à 10h30 par D.M.

Prêté la saison dernière à Tottenham, Gareth Bale a bien l'intention de rester au Real Madrid et d'aller au bout de son contrat, qui expire en 2022.

Ancien membre de la BBC, Gareth Bale a perdu de sa superbe au fil des saisons jusqu’à devenir un fardeau pour Zinédine Zidane. L’entraîneur français n’avait pas hésité à le placer sur la liste des transferts lors du dernier mercato estival. Finalement, l’attaquant gallois avait disputé la dernière saison sous le maillot de Tottenham, mais est de retour au Real Madrid avec le ferme intention de s’imposer sous les ordres de Carlo Ancelotti. « Oui, je me sens prêt à travailler avec lui. Je n'ai pas d'autre option, Ancelotti sera l'entraîneur la saison prochaine, et je suis un joueur du Real Madrid. Je peux seulement dire que j'ai une excellente relation avec lui. C'est un excellent entraîneur et il fera de grandes choses à Madrid » avait confié Bale en juin dernier.

Gareth Bale veut rester au Real Madrid