Mercato - Real Madrid : Ancelotti n'en démord pas pour cette star brésilienne !

Publié le 23 juillet 2021 à 10h00 par A.D.

Kylian Mbappé et Erling Haaland ne seraient pas les seuls attaquants que Carlo Ancelotti aurait dans le viseur. En effet, le coach du Real Madrid en pincerait également pour Richarlison, qui vient de planter un triplé avec le Brésil aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Auteur d'une belle saison avec Everton, Richarlison a confirmé à la Copa America avec des prestations de haute volée. Egalement convoqué pour disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil, l'attaquant de 24 ans a fait une entrée en lice fracassante dans la compétition. Auteur d'un triplé face à l'Allemagne (4-2), Richarlison a été l'un des grands artisans de la victoire de la Seleçao . Ce qui n'aurait pas échappé à Carlo Ancelotti. En effet, le coach du Real Madrid serait toujours séduit par l'international brésilien et n'oublierait pas l'idée de l'attirer vers le Real Madrid.

Richarlison toujours dans le collimateur d'Ancelotti ?