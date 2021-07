Foot - Mercato

Mercato : L’avenir de Belotti questionne au Torino !

Publié le 23 juillet 2021 à 9h50 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Torino, Andrea Belotti aurait refusé une offre de prolongation de la part du club turinois. L’avenir de l’attaquant italien semble donc flou, et ce dernier attendrait de voir les différents mouvements sur le mercato estival, et notamment du côté de Tottenham.