Mercato : Real Madrid, PSG... David Alaba justifie son choix !

Publié le 23 juillet 2021 à 11h00 par D.M.

Nouveau joueur du Real Madrid, David Alaba a justifié son choix de rejoindre la formation espagnole dans un entretien accordé aux médias du club.

Après dix ans passés sous le maillot du Bayern Munich, David Alaba a ressenti le besoin de se lancer un nouveau défi dans sa carrière. A 28 ans, l’international autrichien a donc décidé de quitter la Bundesliga pour découvrir un nouveau championnat. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG avait coché son nom, mais le joueur a toujours privilégié un départ vers l’Espagne. Finalement, Alaba s’est engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2026.

« Le Real Madrid a toujours été ma priorité »