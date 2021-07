Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisse pour Theo Hernandez !

Publié le 22 juillet 2021 à 17h15 par D.M.

A la recherche d'un latéral gauche, le PSG aurait coché le nom de Theo Hernandez. Mais le Milan AC n'a pas l'intention de le vendre cet été et pourrait bien lui formuler une offre dans les prochaines semaines.

Après avoir renforcé le côté droit de sa défense, en mettant la main sur Achraf Hakimi, le PSG pourrait bien tenter de recruter un latéral gauche capable notamment de combler le vide laissé par Mitchel Bakker et pallier le possible départ de Layvin Kurzawa. A en croire la presse italienne, le club parisien continuerait de suivre la situation de Theo Hernandez, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Milan AC. Mais la formation italienne n’aurait pas l’intention de se séparer du joueur français, formé à l’Atlético et passé par le Real Madrid.

Le Milan AC voudrait blinder Théo Hernandez