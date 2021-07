Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Déjà une offre pour Raphaël Varane ? La réponse !

Publié le 22 juillet 2021 à 17h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait rejoindre Manchester United cet été. Toutefois, son départ ne devrait pas être bouclé dans un avenir proche. En effet, les Red Devils n'auraient pas encore formulé la moindre offre au Real Madrid et joueraient actuellement la montre.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane serait de plus en plus proche de rejoindre Manchester United. En effet, le défenseur français aurait déjà accepté une offre de contrat des Red Devils . Une proposition avoisinant les 12M€. Et alors qu'il n'aurait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le Real Madrid, Ole Gunnar Solskjaer préférerait jouer la montre.

Manchester United joue la montre pour Raphaël Varane