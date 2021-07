Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris sa décision pour Vinicius Junior !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h00 par A.D.

Alors que son nom a été lié à Manchester United ces derniers jours, Vinicius Junior ne devrait en aucun cas quitter le Real Madrid cet été. En effet, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti n'envisageraient pas de se séparer de leur attaquant brésilien et n'auraient jamais discuté d'un départ avec un autre club.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, Vinicius Junior se retrouve dans le flou le plus total quant à son avenir. En effet, l'attaquant brésilien a vu son nom être associé à Manchester United ces derniers jours. Toutefois, Vinicius Junior n'aurait rien à craindre car son futur s'inscrirait au Real Madrid. Selon les dernières informations d' El Chiringuito , Florentino Pérez compterait beaucoup sur son numéro 20 et n'envisagerait ni de s'en séparer, ni de l'inclure dans une quelconque opération cet été.

Ancelotti ne compte pas se séparer de Vinicius Jr