Mercato - PSG : Camavinga a choisi sa prochaine destination !

Publié le 23 juillet 2021 à 15h45 par A.D.

Malgré la concurrence du PSG et du Real Madrid, Manchester United aurait tenté une approche auprès des représentants d'Eduardo Camavinga. Toutefois, les discussions n'auraient pas été concluantes car le milieu de terrain du Stade Rennais voudrait jouer en Liga.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga pourrait être vendu cet été par le Stade Rennais, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Alerté par la situation de l'international français, Leonardo serait à l'affût pour le récupérer lors de ce mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid et Manchester United souhaiteraient également s'offrir les services d'Eduardo Camavinga cet été. D'ailleurs, les Red Devils auraient déjà lancé les grandes manoeuvres pour obtenir gain de cause.

Solskjaer a approché le clan Camavinga, mais...