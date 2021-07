Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Officiel : Manchester United s'offre Jadon Sancho !

Publié le 23 juillet 2021 à 14h17 par A.D. mis à jour le 23 juillet 2021 à 14h28

Ce vendredi après-midi, Manchester United a officialisé la signature de Jadon Sancho. Alors qu'il vient de s'engager avec les Red Devils, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund s'est totalement enflammé.