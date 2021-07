Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane a une grande priorité pour son avenir !

22 juillet 2021

Alors qu'il se rapprocherait dangereusement d'un départ vers Manchester United, Raphaël Varane ne devrait pas sceller son avenir en fonction de son futur contrat. En effet, l'international français privilégierait l'aspect sportif et voudrait à tout prix relever un tout nouveau challenge en Premier League.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. En effet, le défenseur français penserait de plus en plus à changer de club et pourrait très bientôt signer en faveur de Manchester United. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano, Raphaël Varane serait prêt à rejoindre les Red Devils dès cet été, et il ne manquerait plus que l'accord entre Ole Gunnar Solskjaer et le Real Madrid pour acter son départ.

La priorité de Raphaël Varane est de rejoindre la Premier League