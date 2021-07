Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum livre les dessous de son été agité !

Publié le 22 juillet 2021 à 14h45 par A.C.

Première recrue parisienne du mercato estival, Georginio Wijnaldum s’est exprimé au sujet de son arrivée au Paris Saint-Germain.

En Catalogne, on l’attend toujours. A la recherche de joueurs affirmés en fin de contrat, comme Sergio Aguero et Memphis Depay, les dirigeants du FC Barcelone pensaient tenir Georginio Wijnaldum. Pourtant, l’ancien de Liverpool a surpris tout le monde en décidant de snober le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. A la cour de Mauricio Pochettino il jouera sans aucun doute un rôle prépondérant et pourra apporter son expérience, lui qui a déjà remporté la Ligue des Champions.

« Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s'est très bien passé, et j'ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain »