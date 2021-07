Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino… L’énorme plan du Real Madrid !

Publié le 23 juillet 2021 à 18h30 par B.C.

Annoncé sur le départ dès la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino sera bien sur le banc du PSG à la reprise de la Ligue 1. Pourtant, le Real Madrid avait ciblé l’Argentin pour succéder à Zinedine Zidane, un intérêt dont serait en partie à l’origine Kylian Mbappé.

Au début de l’été, un surprenant feuilleton a animé l’actualité du PSG. Quelques mois seulement après son arrivée dans la capitale, Mauricio Pochettino était en effet annoncé sur le départ. Tottenham avait coché le nom de l’Argentin, tout comme le Real Madrid, à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Zinedine Zidane. Mais finalement, c’est bien sur le banc du PSG que l’on va retrouver Mauricio Pochettino cette saison. « Je suis très impatient de commencer cette nouvelle saison, nous avons tous très envie de retrouver les terrains et la compétition. Nous travaillons bien, l'ambiance dans le groupe est très bonne, au sein de l'équipe et dans tout le club. Après une année compliquée, tout le monde avait besoin de recharger les batteries, et aujourd'hui, il y a une énergie très positive. Nous sommes tous très heureux d'avoir recommencé le travail », a indiqué Pochettino dès la reprise de l’entraînement du PSG, mettant fin ainsi à toutes les rumeurs.

Le Real Madrid rêvait du tandem Pochettino-Mbappé

Pourtant, Mauricio Pochettino disposait bel et bien d’une piste très chaude pour quitter le PSG. D’après les informations du quotidien AS , le Real Madrid a approché l’entraîneur argentin il y a quelques semaines pour lui signifier son intérêt après le départ de Zinedine Zidane. Florentino Pérez apprécie en effet les qualités du Parisien, mais cela ne serait pas l’unique raison à cette offensive. Comme l’explique ce vendredi le média espagnol, Mauricio Pochettino dispose d’une excellente relation avec Kylian Mbappé, ce qui n’aurait pas échappé au Real Madrid qui aurait ainsi pris contact avec l’Argentin afin de maximiser ses chances avec l’international français, engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Finalement, c’est Carlo Ancelotti qui a pris la succession de Zinedine Zidane, de quoi mettre à mal le plan du Real Madrid, qui n’a pas oublié pour autant Kylian Mbappé.

Mbappé ne veut pas prolonger