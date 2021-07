Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une terrible bombe à Pochettino !

Publié le 23 juillet 2021 à 17h10 par B.C.

Alors qu’il a fait son retour au Camp des Loges ce jeudi pour démarrer sa préparation, Kylian Mbappé aurait signifié à Mauricio Pochettino qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec le PSG.

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé se retrouve au centre de toutes les rumeurs. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, l’international tricolore n’est pas décidé à prolonger son contrat et pourrait donc quitter librement le club de la capitale l’été prochain, à moins que sa direction accepte de le vendre lors de ce mercato. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas l’intention d’ouvrir la porte à Kylian Mbappé et espèrent toujours trouver un moyen de renouveler son bail. L’attaquant a d’ailleurs fait son retour à l’entraînement en avance ce jeudi, un geste fort que certains observateurs ont interprété comme une avancée favorable du PSG dans ce dossier, mais la réalité serait différente.

Mbappé aurait informé Pochettino qu’il ne prolongerait pas