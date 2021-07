Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum envoie un message très fort à Mbappé pour son avenir !

A peine arrivé au PSG, Georginio Wijnaldum a déjà pris position dans l’un des dossiers chauds du club de la capitale : l’avenir de Kylian Mbappé.

Cet été, le PSG est en train de bâtir une véritable armada. De cette manière, le club de la capitale souhaite également convaincre Kylian Mbappé de prolonger, lui qui réclamerait des garanties sportives. Avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, l’attaquant du PSG est donc servi. Mais Mbappé acceptera-t-il de prolonger avec le club de la capitale ? Au sein du vestiaire parisien, on croise en tout cas les doigts pour cela, à commencer par un certain Georginio Wijnaldum, qui vient à peine de débarquer du côté de Paris.

« Tout le monde veut qu'il reste, à commencer par moi »