Mercato - PSG : Mbappé prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 22 juillet 2021 à 9h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà tout prévu pour son avenir. Selon la presse espagnole, l'attaquant français ne compterait pas prolonger avec son club pour pouvoir rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement dans un an.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. En effet, Leonardo pourrait se résoudre à vendre son numéro 7 lors de ce mercato estival s'il ne parvient pas à le prolonger très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. De son côté, Kylian Mbappé verrait les choses d'une toute autre manière et aurait déjà tout planifié pour son avenir.

Mbappé prévoit de rejoindre le Real Madrid librement en 2022