Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voile se lève sur le feuilleton Lionel Messi…

Publié le 21 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté du PSG, Lionel Messi n’aurait jamais donné son aval aux dirigeants parisiens pour rejoindre le club de la capitale une fois que son contrat au FC Barcelone avait expiré.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, soit son arrivée à La Masia en 2000, Lionel Messi est libre de tout contrat et se trouve de ce fait dans la possibilité de s’engager avec l’équipe de son choix. Le PSG et Manchester City, dans la foulée de l’épisode du burofax en août 2020, ont été régulièrement annoncés comme potentiels futurs clubs du sextuple Ballon d’or. Néanmoins, et malgré les différents appels du pied des joueurs du PSG cette saison et des informations circulant dans la presse, Messi ne semble jamais avoir été proche de troquer la tunique du FC Barcelone pour celle du PSG.

Le PSG recalé par le père de Messi !