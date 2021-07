Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fait une énorme annonce sur Pogba en privé !

Publié le 24 juillet 2021 à 7h15 par La rédaction

Sur les traces de Paul Pogba depuis un moment, Leonardo espèrerait conclure le dossier pour 50M€. En interne, le directeur sportif parisien aurait confié son optimisme concernant l'issue des négociations.

Alors que le PSG a limité les grosses opérations ces dernières années, Leonardo a décidé de relancer la machine. Déjà quatre recrues, et pas des moindres : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi (transfert que vous a annoncé et détaillé en exclusivité le10sport.com), Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Est-ce que Paul Pogba sera la prochaine ? C’est ce que Leonardo espère. Comme expliqué par le Daily Mail ce mercredi, le directeur sportif du PSG voudrait conclure ce transfert pour 50M€.

La confiance règne en interne