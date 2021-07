Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va boucler une autre recrue !

Publié le 24 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que c’était dans l’air depuis quelque temps, Pol Lirola serait sur le point de définitivement signer à l’OM après ses six mois de prêt en provenance de la Fiorentina.

Prêté pendant l’intégralité de la deuxième partie de saison par la Fiorentina à l’OM qui bénéficiait d’une option d’achat à hauteur de 12M€, Pol Lirola a finalement retrouvé Florence, mais son retour à Marseille est depuis quelque temps dans les tuyaux. Et il se pourrait même que le président Pablo Longoria soit sur le point de boucler cette opération quelques semaines après l’officialisation du transfert définitif de Leonardo Balerdi qui portait lui aussi les couleurs de l’OM cette saison par le biais d’un prêt.

Lirola en route pour l’OM ?