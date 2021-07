Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola rapproche Paul Pogba de… Paris !

Publié le 24 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Manchester United souhaiterait conserver Paul Pogba en prolongeant son contrat, Mino Raiola aurait refusé l’offre formulée par les dirigeants des Red Devils. De quoi permettre au PSG de garder espoir pour son recrutement.

Et si la cinquième recrue estivale de Leonardo se nommait… Paul Pogba ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, le champion du monde tricolore n’a toujours pas donné son aval pour rallonger cette période. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver plus grand par le biais du recrutement de Paul Pogba. Cependant, selon CBS Sports , il faudrait que le club de la capitale parvienne à se séparer de 3 à 5 joueurs cet été alors que Mitchel Bakker s’est déjà envolé pour l’Allemagne et le Bayer Leverkusen. Et d’Angleterre, le PSG reçoit une excellente nouvelle dans sa course à la signature de Pogba. `

Raiola aurait refusé la proposition de United pour Pogba !