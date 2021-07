Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour boucler l’opération Pogba !

Publié le 24 juillet 2021 à 8h45 par B.C.

Alors que sa prolongation à Manchester United ne semble plus d’actualité, Paul Pogba attendrait que le PSG trouve un accord avec les Red Devils pour son transfert cet été.

Après avoir attiré Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo n’en a pas fini dans ce mercato estival. Le PSG souhaite encore densifier son milieu de terrain et ciblerait ainsi Paul Pogba, lié jusqu’en 2022 avec Manchester United. Alors que les Red Devils souhaitent conserver leur champion du monde, ce dernier ne serait pas sur la même longueur d’onde et aurait refusé une proposition de son club pour prolonger. Selon Sky Sports , il est désormais improbable d’imaginer Pogba renouveler son bail avec Manchester United, laissant au PSG une fenêtre de tir.

Pogba attend le PSG