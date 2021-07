Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Miralem Pjanic !

Publié le 24 juillet 2021 à 7h45 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, Miralem Pjanic semble intéresser plusieurs clubs à travers l’Europe.

La Catalogne ne réussit décidément pas à Miralem Pjanic. Arrivé l’été dernier, le Bosnien n’a pas su se faire une place dans le dispositif de Ronald Koeman et avec la situation économique du club, il semble plus que jamais être poussé vers la sortie. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux clubs se sont penchés sur ce dossier, avec Chelsea et le Paris Saint-Germain. Toutefois, Pjanic aimerait retrouver son ancien club de la Juventus, qui regarderait toutefois vers Manuel Locatelli, une des révélations italiennes de cet Euro.

La Juve pourrait recruter Locatelli... et Pjanic !