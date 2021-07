Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur d’Ancelotti prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors qu'il ne serait pas dans les plans des dirigeants madrilènes, Alvaro Odriozola souhaiterait tout de même s'imposer cette saison au Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Florentino Pérez poursuit discrètement son mercato estival. Le président du Real Madrid n'a jusqu'ici enregistré qu'un seul renfort avec le recrutement libre de David Alaba. Le club merengue pourrait bien être plus actif dans le sens des départs. Alors que Sergio Ramos a signé en faveur du PSG, Raphaël Varane pourrait de son côté prendre la direction de Manchester United. Annoncé un temps dans le viseur du Milan AC, Alvaro Odriozola n'aurait lui pas dit son dernier mot au Real Madrid...

Odrizola veut s'imposer au Real