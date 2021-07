Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une source de revenus inattendue pour Joan Laporta ?

Publié le 26 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

En proie à de gros problèmes financiers cet été, le FC Barcelone cherche à faire rentrer de l’argent. Et pour cela, il pourrait bien falloir regarder du côté de la jeunesse blaugrana.

Ayant de grandes ambitions pour le FC Barcelone, Joan Laporta se heurte toutefois actuellement à la réalité économique du club catalan. Avec des finances dans le rouge, le Barça ne peut pas prolonger Lionel Messi, ni homologuer les contrats de ses recrues. Pour résoudre cela, les Blaugrana doivent effectuer un énorme ménage pour réduire drastiquement leur masse salariale et récupérer des liquidités. Si cette opération dégraissage a déjà commencé, Laporta est encore loin du compte. Mais qui faire partir pour répondre à ces besoins ?

Merci les pépites ?

Et pour résoudre ses problèmes, le FC Barcelone pourrait notamment s’appuyer sur ses pépites. Cela s’est d’ailleurs notamment vérifié avec Konrad de la Fuente qui a été vendu à l’OM. Et il pourrait ne pas être le seul. En effet, d’autres talents pourraient également faire leurs valises cet été, à l’instar du buteur Rey Manaj, très en vue durant cette pré-saison, ou encore Alex Collado, qui ne veut plus évoluer avec le Barça B. Et enfin, il y a également le gros dossier Ilaix Moriba. Alors que le milieu de terrain a explosé la saison dernière, le dossier de sa prolongation tourne actuellement au vinaigre. Et si jamais les deux parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord, Moriba sera vendu. De quoi permettre à Joan Laporta de récupérer un joli chèque.