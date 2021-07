Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Alphonse Areola avait une solution en Ligue 1 ?

Publié le 26 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Cet été, le PSG cherche à se délester d’Alphonse Areola. Et cela pourrait être possible grâce à un certain Mino Raiola…

Après avoir passé la saison dernière à Fulham, Alphonse Areola a fait son retour au PSG étant donné la relégation des Cottagers. Toutefois, avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le champion du monde n’a toujours pas de place au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino et Leonardo cherche donc à l’exfiltrer. Reste maintenant à trouver preneur. Ces derniers jours, il était notamment question d’un intérêt de West Ham. Areola pourrait alors retrouver la Premier League et Londres. Et si le portier parisien continuait finalement en Ligue 1 ?

Mino Raiola se place à l’OGC Nice !

Ayant connu la Ligue 1 avec le PSG, mais aussi Bastia, Alphonse Areola pourrait possiblement connaitre un 3ème club français grâce à son agent Mino Raiola. A l’occasion de ce mercato estival, le célèbre agent est en train de se placer à l’OGC Nice ayant multiplié les deals avec notamment Calvin Stengs et Justin Kluivert. Cela ne devrait pas s’arrêter là et étant donné que Christophe Galtier rechercherait un nouveau gardien à Nice, Areola pourrait être une solution envisageable.