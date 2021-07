Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore loin du compte pour Alphonse Areola !

Publié le 18 juillet 2021 à 21h15 par La rédaction

Après un prêt d'un an à Fulham la saison dernière, Alphonse Areola pourrait retourner en Angleterre. Alors que l'international français est annoncé à West Ham, son départ serait encore loin d'être réglé.

Si Leonardo est présent sur tous les fronts au niveau des arrivées, cela s’agite beaucoup moins pour les ventes. Pourtant, le PSG a bien besoin d’un coup de balais. Surtout dans les buts… Avec huit gardiens sous contrat, Paris doit obligatoirement se séparer de plusieurs d’entre eux, dont Alphonse Areola. Prêté un peu partout depuis son arrivée au PSG, le champion du monde français va encore devoir se trouver une porte de sortie. Et Areola pourrait retrouver l’Angleterre après son expérience réussie à Fulham.

Des discussions avec West Ham, mais pas d’accord