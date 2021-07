Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare son offensive pour deux recrues XXL !

Publié le 18 juillet 2021 à 19h30 par La rédaction

Très actif sur le mercato, Pablo Longoria serait intéressé par Jérémie Boga et Thiago Almada. Et pour s’attacher les services de ces deux attaquants, l’OM pourrait se servir de l’argent des potentielles ventes de Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

Loin semble l’époque où Andoni Zubizarreta était le directeur sportif de l’OM… Fort de son passage au FC Barcelone, l’ancien gardien de la Roja était très attendu par le peuple phocéen. Résultat, hormis quelques bons coups, il est loin d’avoir marqué les esprits. Le jour et la nuit avec Pablo Longoria, l’actuel président de l’OM. Du haut de son nouveau rôle, l’ancien dirigeant de Valence a déjà bouclé les arrivées de huit recrues après seulement un mois et demi de mercato. Des coups bien sentis avec notamment beaucoup de prêts. L’OM ne croule pas sous les dettes mais le budget n’est pas illimité. Pablo Longoria n’a donc d’autre choix que de trouver des solutions. Et à ce jour, toutes les lignes ont été renforcées. Il ne manque plus qu’à bien vendre et Pablo Longoria entrera définitivement dans le cœur des marseillais. Si ce n’est pas déjà fait…

Jérémie Boga et Thiago Almada dans les petits papiers de Longoria

Et ce mercato n’est pas terminé. Pablo Longoria est rempli d’ambitions et les pistes sont encore nombreuses, notamment sur le plan offensif. Pour le moment, l’OM s’est surtout armé défensivement, et quand on connaît les principes de jeu de Jorge Sampaoli, nul doute que les renforts en attaque devraient arriver. Jérémie Boga et Thiago Almada en feront peut-être partie. Comme révélé par le10sport.com, Boga, l’attaquant de Sassuolo, veut rejoindre l'OM. Une réunion a déjà eu lieu entre l’agent du joueur et le président espagnol. Mais ce n’est pas la seule idée. En plus du natif de Marseille, Pablo Longoria aurait aussi un œil sur Thiago Almada comme le confirme Ekrem Konur, le journaliste turc. Jeune milieu offensif de Vélez, Almada est considéré comme l’un des Argentins les plus talentueux de sa génération. Et Longoria n’y a pas échappé…

Trois ventes pour acheter Boga et Almada ?