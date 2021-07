Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse mise au point sur le dossier Pol Lirola !

Publié le 18 juillet 2021 à 16h45 par La rédaction

Sur tous les fronts depuis le début du mercato, Pablo Longoria essuie pour le moment les refus de la Fiorentina pour récupérer Pol Lirola. Et à ce jour, il n’y aurait toujours pas d’accord entre les deux clubs.

Pablo Longoria n’en a toujours pas fini avec son mercato ! Après avoir officialisé huit recrues, le président de l’OM continue de travailler sur l’un des gros dossiers de son été : Pol Lirola. Après un prêt très convaincant de six mois, le latéral espagnol veut à tout prix revenir à Marseille. Et Pablo Longoria y travaille. Mais la Fiorentina serait capricieuse et compliquerait les négociations.

Toujours pas d’accord pour Lirola