Mercato - OM : Pablo Longoria veut frapper un gros coup avec Jérémie Boga !

Publié le 18 juillet 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Comme révélé par le 10Sport.com, l'OM a entamé des négociations avec l'entourage de Jérémie Boga pour évoquer une possible arrivée à Marseille. Mais ce dossier est particulièrement complexe, poussant Pablo Longoria à explorer d'autres pistes en attaque.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier par Frank McCourt, Pablo Longoria ne chôme pas. Le président marseillais est omniprésent dans l’actualité et parvient à boucler de nombreux dossiers malgré des moyens limités. Depuis le début du mercato estival, huis renforts ont posé leurs valises dans la cité phocéenne et viendront renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Il s’agit de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under, Luan Peres et William Saliba. Pablo Longoria espère continuer sur sa lancée en recrutant un latéral droit. Selon Fabrizio Romano, l’OM est proche d’enregistrer le retour de Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina. Le dirigeant espagnol voudrait aussi mettre la main sur un attaquant capable de pallier le possible départ de Dario Benedetto et d’épauler Arkadiusz Milik. Et ces derniers jours, le club marseillais aurait accéléré sur un dossier en particulier.

Longoria passe à l'action dans le dossier Boga, mais...

Natif de Marseille, Jérémie Boga n’a jamais caché son envie de porter, un jour, les couleurs de l’OM. « C'est un rêve depuis tout petit, je l'ai toujours dit. Mais ce n'est pas une obsession non plus. Si ça doit se faire un jour, j'en serai le plus heureux. Dans le cas contraire, je demeurerai le premier supporter de l'OM » avait confié le joueur de Sassuolo en décembre dernier lors d’un entretien accordé au Parisien . Et l’occasion se présente lors de ce mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, l’OM est très intéressé par le joueur de 24 ans. Pablo Longoria s’est entretenu à plusieurs reprises avec son entourage et notamment avec son frère afin d’évoquer un retour à Marseille. Boga ne reste pas insensible à cet intérêt, mais Sassuolo n’hésitera pas à mettre des bâtons dans les roues de l’OM. Le club italien souhaiterait le vendre selon les informations de la Provence , mais voudrait faire monter les enchères. La formation de Boga réclamerait une somme comprise entre 25 et 30M€. Bien trop élevée pour le club marseillais, qui doit en plus affronter la concurrence de nombreuses équipes européennes. Selon nos informations exclusives, l’OL, Rennes, l’OGC Nice, le LOSC, mais aussi l’Atalanta Bergame resteraient attentifs à sa situation. A en croire la Provence , le Bayern Munich pourrait également s’immiscer dans ce dossier en cas de départ de Kingsley Coman. La situation est donc dans l’impasse pour Pablo Longoria, qui doit faire preuve d’ingéniosité. « Vu ses finances, l’OM va essayer d’être malin dans cette transaction » a confié une source proche du dossier dans des propos rapportés par la Provence .

Cristian Pavon comme alternative ?