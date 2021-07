Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta joue sa dernière carte pour cette pépite de Koeman !

Publié le 25 juillet 2021 à 13h00 par La rédaction

Occupé par de nombreux dossiers cet été, Joan Laporta doit aussi régler le cas d’un jeune joueur du FC Barcelone, Ilaix Moriba. Alors qu’aucun accord n’arriverait à être trouvé pour une prolongation de contrat, la direction barcelonaise aurait transmis une ultime offre pour la pépite espagnole.

Joan Laporta possède plusieurs dossiers à gérer cet été sur le mercato estival avec notamment la prolongation de Lionel Messi ou encore le cas Antoine Griezmann. Cependant, le président barcelonais doit aussi s’activer pour régler celui du jeune et talentueux Ilaix Moriba. Âgé de 18 ans et sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain espagnol pourrait quitter son club formateur dès cet été si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation. En effet, les négociations seraient au point mort entre le FC Barcelone et l’entourage d’Ilaix Moriba qui demanderait un salaire beaucoup trop élevé au goût de Joan Laporta. Si la tendance semble se diriger vers un départ du jeune barcelonais, les dirigeants catalans devraient tout de même faire une dernière tentative.

Une nouvelle offre de Laporta pour Moriba