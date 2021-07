Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann pose un véritable problème à Laporta !

Publié le 25 juillet 2021 à 12h30 par T.M.

A l’occasion de ce mercato estival, le cas Antoine Griezmann fait énormément parler. Compte tenu des difficultés du FC Barcelone, la porte de sortie serait montrée à l’international français. Toutefois, pour Joan Laporta, se séparer de Griezmann ne serait pas aussi facile que cela. Explications.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone et étant encore sous contrat jusqu’en 2024, Antoine Griezmann pourrait bien vivre ses derniers moments en Catalogne. En effet, se séparer du Français serait l’un des gros dossiers de Joan Laporta, non pas par choix, mais par obligation. En effet, la crise financière est terrible au Barça et face à ces problèmes, les Blaugrana ne peuvent actuellement pas prolonger Lionel Messi, ni même homologuer les contrats des nouvelles recrues. La solution est donc de réduire la masse salariale et forcément, se délester du gros salaire de Griezmann donnerait un grand bol d’air frais au FC Barcelone. « Griezmann a un contrat avec le Barça, à moins qu'il y ait des mouvements, nous comptons sur le joueur. Nous ne pouvons pas nier un intérêt pour le joueur, et cela montre sa qualité », expliquait notamment Laporta il y a quelques jours.

