Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman s’enflamme pour les débuts de Memphis Depay !

Publié le 25 juillet 2021 à 9h00 par La rédaction

Ce samedi, Memphis Depay a effectué ses grands débuts avec le FC Barcelone face à Gérone. Buteur pour sa première, le Néerlandais a fait bonne impression auprès de Ronald Koeman.

Le FC Barcelone peaufine sa préparation pour la reprise de la Liga, mais est toujours dans l’attente du retour de tous ses internationaux. Alors que le club catalan a disputé un nouveau match amical ce samedi contre Gérone (3-1), Ronald Koeman a dû jongler entre jeunes joueurs et cadres tout au long du match. Les supporters barcelonais ont d’ailleurs pu assister à la première de Memphis Depay sous les couleurs du FC Barcelone. L’attaquant néerlandais est rentré et a même inscrit son premier but en fin de match, de quoi satisfaire son entraineur Ronald Koeman qui s’est exprimé en sortie de rencontre sur l’ancien joueur de l’OL.

« C'est un joueur de grande qualité »