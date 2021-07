Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, attente… Les coulisses de l’arrivée de Depay !

Publié le 24 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Depuis quelques jours désormais, Memphis Depay est officiellement un joueur du FC Barcelone. Un choix sur lequel est revenu l’international néerlandais.

Désormais, Memphis Depay est donc un joueur du FC Barcelone. Arrivé au terme de son contrat avec l’OL, le Néerlandais a choisi de filer chez les Blaugrana, réalisant alors là l’un de ses rêves d’enfant comme il l’a expliqué ce jeudi à l'occasion de sa présentation au Camp Nou. D’ailleurs, lors de sa présence devant les journalistes, Depay en a dit plus sur les dessous de son arrivée à Barcelone et les raisons de son choix d’accepter l’offre de Joan Laporta.

« Je serais venu sans Koeman »