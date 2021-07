Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Memphis Depay sur son arrivée au Barça !

Publié le 22 juillet 2021 à 21h30 par T.M.

A 27 ans, Memphis Depay entame actuellement une nouvelle étape dans sa carrière. Désormais, c’est au FC Barcelone que le Néerlandais. Et ce jeudi, à l’occasion de sa présentation devant les médias au Camp Nou, le désormais protégé de Ronald Koeman a livré sa réaction.

Après le PSV Eindhoven, Manchester United et l’OL, Memphis Depay découvre un nouveau club. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, l’attaquant néerlandais est tombé d’accord avec le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière. Arrivé au terme de son contrat avec les Gones, le joueur de 27 ans avait l’embarras du choix pour l’identité de son futur club. Et c’est finalement vers le Barça, où il retrouve Ronald Koeman, qu’il a décidé de partir. Cela faisait d’ailleurs un an que les Blaugrana attendaient Memphis Depay. L’été dernier, l’affaire n’avait finalement pas pu se faire pour des raisons financières. Cette fois, cela a été possible, toutes les conditions étaient réunies pour que le joueur signe avec le FC Barcelone.

« J’ai réalisé un rêve d’enfant »