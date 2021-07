Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato : Lemina vers Nice !

Publié le 22 juillet 2021 à 20h51 par Alexis Bernard mis à jour le 22 juillet 2021 à 20h54

Sous l’impulsion de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier, l’OGC Nice réalise un joli mercato estival. Et après Stengs et Kluivert, c’est Mario Lemina qui va rejoindre les Aiglons.

Avec l’arrivée de Christophe Galtier, l’OGC Nice affiche ses nouvelles ambitions. Et cela se répercute également sur le mercato estival. Dernièrement, ce sont deux prometteurs ailiers qui ont rejoint les Aiglons, avec Calvin Stengs et Justin Kluivert. Mais pour encadrer cette jeunesse, il faut des joueurs d’expérience et c’est Mario Lemina qui pourrait avoir ce rôle. Selon les informations communiquées par le10sport.com, Nice a déjà proposé 4M€ pour le milieu de terrain de Southampton. Il y a également eu plusieurs négociations avec le joueur ainsi que les Saints. Et cela semble aboutir puisqu’un accord est sur le point d’être trouvé. Lemina est même en chemin pour Nice, où il arrivera dans la soirée par avion.